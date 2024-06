Bezpieczny urząd i mieszkańcy. Podlascy samorządowcy wzięli udział w konferencji na temat cyberbezpieczeństwa Izabela Krzewska

Kradzież danych, szyfrowanie serwerów dla okupów, oszustwa. To tylko kilka z zagrożeń, z jakimi muszą się liczyć instytucje publiczne. Jak się przed nimi chronić - to temat konferencji z udziałem ekspertów zorganizowanej we wtorek (11.06) dla podlaskich samorządowców na Politechnice Białostockiej.