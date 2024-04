W Podlaskiem powstała "Koalicja na rzecz e-bezpieczeństwa". Do regionu trafi też więcej pieniędzy na cyberbezpieczeństwo

Gawkowski podkreślał też, jak ważne w dzisiejszych czasach są współprace takie jak ta, zawarta w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Współpraca w ramach cyberbezpieczeństwa to jeszcze mocniejsze i bezpieczne państwo. Cyberbezpieczeństwo to wyzwanie XXI wieku. Ilość różnego rodzaju danych, ilość przetwarzanych informacji, to wszystko, co przynosi świat komputerów kwantowych, sztucznej inteligencji, odpowiedzialności za sensory, które funkcjonują praktycznie w każdej gałęzi życia, powinno być dobrze opowiedziane i przez różne instytucje wzmacnianie. Dlatego ten sojusz, który tutaj powstaje, jest dla mnie czymś wyjątkowym. To pierwsze takie miejsce w kraju - mówił minister.