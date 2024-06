Po wyborach do Europarlamentu. Co dalej z projektem „Polityk Tomasz Frankowski”?

Krzysztof Truskolaski, lider podlaskiej Platformy Obywatelskiej: - Pierwszy raz od dziesięciu lat wygrywamy wybory ogólnopolskie. To jest naprawdę ogromny sukces Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej. Cieszy wygrana w okręgu podlasko-warmińsko-mazurskim. Zdobyliśmy tu dużo więcej głosów niż PiS. To dobry początek do tego, żeby zdobywać jeszcze większe poparcie w następnych wyborach.