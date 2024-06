Spadochroniarz Wąsik i nadzieja w Protasie. Podlaski krajobraz po wyborach do europarlamentu Andrzej Kłopotowski

Na ile Protas i Wąsik będą reprezentować nas w Brukseli? Czy może będą to tylko reprezentanci z twarzy? - Chciałbym wierzyć w to pierwsze, ale obawiam się, że będzie to drugie – komentuje wyniki wyborów dr Maciej Białous z wydziału socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.