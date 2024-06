Eurowybory 2024. Niewielka frekwencja. W woj. podlaskim do godz. 17 wyniosła 27,51 proc.

9 czerwca Polacy wybierali swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W skali kraju do podziału były 53 mandaty. To, ile wypadnie na dany okręg wyborczy (podlaskie i warmińsko-mazurskie to kręg nr 30, zależy od frekwencji. Im wyższa, ty większe szanse na więcej mandatów. Dzięki temu z naszego okręgu do Brukseli przepustki otrzymało trzech posłów.

Na razie do niedzielnego popołudnia lokale wyborcze odwiedziło prawie 204 074 wyborców z 886 tys. uprawnionych do głosowania (27,51 proc.). Tradycyjnie najwięcej w Białymstoku (32,30 proc.), ale i tu widać było - w porównaniu do parlamentarnych wyborów - znacznie mniejsze zainteresowanie aktem wyborczym.

Jak chociażby w szkole podstawowej nr 4 przy Częstochowskiej, gdzie swoje siedziby miały dwie obwodowe komisje. Co ciekawe, tym razem - w odróżnieniu od jesiennego głosowania - na parterze. W październiku jedna była zlokalizowana w piwnicy, co powodowało wiele trudności w oddaniu głosów przez osoby starsze i chore.