W niedzielę, 19 maja przyjdź na Piknik z Psem. Będzie można poznać czworonożnych przyjaciół

Wiosna to czas, gdy warto opuścić progi Doliny, odświeżyć nieco futerko i czterema łapami powędrować przed siebie w poszukiwaniu przygód i przyjaciół. Może to nie będzie wędrówka nad morze, może i nie w góry, ale za to z powiewem historii i pełna klasycznego piękna - w gościnne ogrody Pałacu Branickich! To właśnie tam będzie można spotkać psy duże i małe. Te młodsze i nieco starsze. Atrakcji i dobrej zabawy na pewno nie zabraknie.

To wszystko już w w najbliższą niedzielę, 19 maja, w godz.10.30 -14.