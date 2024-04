Rozbudowa schroniska dla zwierząt „Dolina Dolistówki”. Powstanie więcej boksów, gabinet weterynaryjny i szpital dla psów

Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Białymstoku

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku inwentarskiego dla psów dostosuje białostockie schronisko do obecnie obowiązujących przepisów i norm weterynaryjnych. Budynek ten jest podzielony na części: ochrony medycznej weterynaryjnej, część przygotowywania posiłków i część gospodarczą, oraz część zasadniczą, tj. boksy sypialne i boksy spacerowe. Zostanie on rozbudowany o ok. 87 m2 (ze 120 m2 na 207 m2). Przebudowane też będą instalacje wewnętrzne.