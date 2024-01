Zmiana statutu schroniska dla zwierząt w Białymstoku. W "Dolinie Dolistówki" już nie tylko psy. O pracy dyrektor wypowiedzieli się radni

Radni apelują do prezydenta w sprawie schroniska

- Projekt po krótce polega na tym, że schronisko w większej mierze będzie zajmować się kotami. I by dostosować się do tej części nowej działalności dopasowuje się statut. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - wyjaśniał Maciej Biernacki.

Zmiana statutu wynika ze zmiany sposobu organizacji zapewnienia opieki kotom i objęciem bezpośrednią opieką kotów przez schronisko - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Problem z jego przedstawieniem wywołał na sesji niemałe zamieszanie. Do referowania projektu przewodniczący Łukasz Prokorym poprosił dyrektor Ewę Kułakowską. Tyle że urzędniczki nie było podczas obrad radnych w holu stadionu miejskiego.

Katarzyna Bagan-Kurluta, przewodnicząca komisji, także nawiązała do wizyty w schronisku wyrażając słowa uznania dla dyrektor.

Zaapelował do prezydenta, by dodatkowe wsparł panią dyrektor.

Koty są, psom nie przeszkadzają. Funkcjonuje to wszystko dobrze. Psów jest generalnie mniej niż to było w latach ubiegłych, bo ich adopcja bardzo dobrze funkcjonuje. Także dzięki zaangażowaniu wolontariuszy - wymieniał Paweł Myszkowski.

Podkreśliła, że schroniska jest jedynym miejscem, które chroni Białystok przez niepożądaną ilością bezdomnych zwierząt i gwarantuje im fajne życie i adopcję. W tym kontekście apelowała do radnych, jak i prezydenta o zwiększenie funduszy na schronisko, które w ostatnim czasie zostały nieco obcięte.

Prezydent powołał się na telewizję. Mówił o budzie z pralki

- A pani dyrektor Anna Jaroszewicz, z wykształcenia architekt, pracowała w departamencie architektury. Zgłosiła się do mnie z pewnymi uwagami odnośnie funkcjonowania schroniska. Powierzyłem jej funkcję kierownika. Od tamtego czasu opinia o schroniksu się zmieniła. Dlatego, że pani dyrektor wkłada tam całe swoje serce - podkreślił Tadeusz Truskolaski.

Wczoraj pokazywano, że budą dla psa była pralka automatyczna z metalu, który zamarza do takiej temperatury jak otoczenie i nie chroni przed niczym - mówił Tadeusz Truskolaski.

Nasz stosunek do zwierząt świadczy o naszym humanitaryzmie - podkreślił prezydent.

Zapewnił, że jest za tym, by w miarę możliwości miasta pomagać schronisku.

Najpierw była kociarnia

Koty w schronisku przebywają od listopada ubiegłego roku, wtedy przygotowano kociarnię, w której jest kilka wolier i zewnętrznych boksów, a także kwarantanna, gdzie przebywają koty, które trafiają do schroniska - powiedziała PAP kierownik białostockiego schroniska Anna Jaroszewicz.

Wyjaśniła, że wcześniej bezdomnymi kotami w mieście zajmowała się fundacja, ale w związku ograniczonym budżetem zdecydowano, by opiekę powierzyć schronisku. Powiedziała, że dodatkowo w ostatnich latach dzięki pracownikom i wolontariuszom, a także adopcjom, poprawiła się sytuacja w azylu i liczba psów zmniejszyła się z ponad 200 do ok. 115 zwierząt. W związku z tym - jak dodała - była przestrzeń na przyjęcie kotów.

Oceniła, że udało im się stworzyć dobre warunki, zgodne z przepisami; w kociarni są wybiegi wewnętrzne połączone z zewnętrznymi, do dyspozycji kotów są drapaki, specjalne półki i legowiska. Mówiła, że schronisko reaguje na każde zawiadomienie o bezdomnym kocie. Obecnie przebywa ich ponad 30 i taka liczba utrzymuje się.

Jaroszewicz powiedziała, że mieszkańcy nie są przyzwyczajeni, że w schronisku przebywają koty, więc na razie tych adopcji nie jest dużo. Każdy chętny musi uzupełnić ankietę przedadopcyjną. O kotach można dowiedzieć się więcej na profilu społecznościowym "Koty z Doliny Dolistówki".

