Wybory samorządowe 2024. Sesja Rady Miasta Białystok w Pałacu Branickich. Radni zebrali się po raz 83. I ostatni w kadencji 2018-2024.

Oni także zakończyli przygodę z radą miasta

Wśród gości zaproszonych na ostatnią sesję do Pałacu Branickich był m.in. Lech Rutkowski, pierwszy prezydent Białegostoku wybrany przez radnych wyłonionych w wyborach z mają 1990 roku. Wspominał on o trudach związanych z przejściem administracji miejskiej od systemu wywodzącego si z PRL do ustroju lokalnego po odrodzeniu samorządu. Na sesji głos zabrała też Monika Szewko, mieszkanka jednego z bloków komunalnych przy ul. Bema. Jego lokatorzy toczą od kilkunastu miesięcy spór sąsiedzki z mieszkańcami bloku bloku obok. W czasie swojego wystąpienie miała wiele uwag do radnych.