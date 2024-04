Nie ma w Białymstoku specjalnych miejsc do handlu. Chodzi o sprzedaż w dwa dni tygodnia. Sprawdź dlaczego?

W odpowiedzi sekretarz miasta przypomniał, że Zarząd Mienia Komunalnego w I kwartale 2023 roku podjął działania zmierzające do zachęcenia producentów rolnych, rolników, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych do podjęcia współpracy z Targowiskiem Miejskim

W tym celu zostały wysłane pisma przewodnie wraz z materiałem reklamowym, które zostały skierowane do wszystkich okolicznych urzędów gmin, urzędów miast, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa,

KRUS-u, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z prośbą o przekazanie informacji zainteresowanym podmiotom czy osobom.

- Powyższa akcja nie przyniosła oczekiwanego efektu, aczkolwiek udało się w jej wyniku uruchomić ryneczek owocowo — warzywny przy Targowisku Miejskim, na którym kilku rolników sprzedaje swoje płody rolne i wyroby. Ryneczek jest otwarty we wszystkie dni tygodnia - podkreśla sekretarz.

Zarazem dodaje, że w ramach działań opisanych powyżej został przygotowany projekt uchwały w sprawie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, jednakże z uwagi na brak zainteresowania z ich strony nie został on skierowany do Prezydenta Miasta Białegostoku celem poddania go pod głosowanie rady.