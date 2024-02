Zbliża się festiwal ¿UNDERGROUND/INDEPENDENT? Na białostoczan czekają wystawy, seanse i koncerty

Od 14 do 17 marca mieszkańcy odwiedzający Białostocki Ośrodek Kultury mogą liczyć na liczne pokazy filmów, spotkania i dyskusje oraz koncerty. To właśnie tu, jak co roku, odbędzie się już 24. edycja festiwalu kultury niezależnej "Underground/Independent".

- To projekt, który trwa już od kilku ładnych lat. Jest utrwalony w tradycji miejskiej kultury. W tym roku będzie bardzo barwnie i interdyscyplinarnie - zapowiada Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury.

W ramach filmowej części festiwalu organizatorzy pokażą dziewięć dokumentów i fabuł. Będzie okazja by o nich podyskutować podczas spotkań z twórcami. Wśród nich znajdzie się m.in. premiera filmu Czy pamiętasz ten Białystok? – onirycznej podróży po stolicy Podlasia z czasów, gdy nie było jeszcze galerii handlowych, aplikacji do zamawiania jedzenia, hybrydowych samochodów i paznokci. Film, który wyreżyserował Cezary Chwicewski, powstał z autentycznych nagrań wideo z lat 1985-2005, użyczonych twórcy przez białostoczan.