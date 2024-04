Rusza czwarta edycja Kick-Off International Film Festival 2024. Już można zgłaszać swoje filmy. Jeśli jesteście twórcami, spróbujcie!

Idealny film na nasz festiwal to taki, który dotyka ciekawego tematu, uwrażliwia na problemy dzisiejszego świata, inspiruje i prowokuje do refleksji - mówi Anna Zoll, dyrektorka i współtwórczyni Kick-Off International Film Festival. - W Kick-Off International Film Festival wierzymy, że każdy ma coś ważnego do powiedzenia - niezależnie od doświadczenia, czy są to amatorzy, zawodowcy czy studenci szkół filmowych. Dlatego właśnie wszystkich zachęcamy do dzielenia się swoimi historiami.