Spotkanie z twórcami filmu "Za duży na bajki 2" oraz inne propozycje Heliosów nie tylko na weekend. Zobaczcie na co warto pójść do kina

Oscarowe Kino Konesera, ale też spotkanie z twórcami filmu "Za duży na bajki 2" dla uczniów (i nie tylko), a do tego przedpremierowy pokaz filmu "Kobieta z..." z udziałem ekspertów z Fundacji z Sexed.pl i mnóstwo premier. Najbliższe dni w sieci Kin Helios zapowiadają się wyjątkowo ciekawie. Zobaczcie sami na co warto się wybrać.

Kina Helios w wiosnę wchodzą z impetem. Na początek zachęcają Oscarowym Kinem Konesera w ramach którego widzowie będą mogli obejrzeć nagrodzone filmy. W niedzielę, 17 marca, zobaczą animację "Chłopiec i czapla", zaś w ramach cotygodniowego poniedziałkowego Konesera w poniedziałek 18 marca wyświetlony zostanie film "Bękart".

Za duży na bajki 2 - projekcja filmu i spotkanie z twórcami

19 marca niezła gratka dla wielbicieli polskich filmów. W kinach Helios gościć będą twórcy filmu "Za duży na bajki 2". Jak zapewniają organizatorzy - seanse organizowane są z myślą o uczniach podlaskich szkół, ale spokojnie mogą też przyjść widzowie indywidualni. Wśród zaproszonych będzie reżyser oraz dwójka młodych aktorów, a spotkanie z gośćmi zaplanowane jest po filmie. Rezerwacja grup szkolnych i więcej informacji tel.: 722 382 335.

A o czym jest film? To kontynuacja hitu "Za duży na bajki". Ulubione gamingowe trio powraca! Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania. Czyhające na nich na górskim szlaku niebezpieczeństwa to nic w porównaniu z zadaniem, które otrzymuje Delfina. Kreatywna nastolatka musi ukryć przed niczego nieświadomą ciotką, mamą Waldka oraz… jej nowym partnerem prawdę o zniknięciu chłopców. Jakie zawirowania w życie wszystkich bohaterów wniesie ta sekretna misja? Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na dręczące go pytania i zrozumie postępowanie ojca? Warto sprawdzić.

"Kobieta z..." i spotkanie z ekspertami z Fundacji Sexed.pl

Dzień później, 20 marca o godz. 19 w Heliosie w Alfie, czeka nas specjalny przedpremierowy pokaz filmu "Kobieta z..." z udziałem ekspertów z Fundacji Sexed.pl.

"Kobieta z..." to najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta – poruszający temat transpłciowej kobiety żyjącej w prowincjonalnym miasteczku. Bohaterka prowadzi zwyczajne życie, jednak nigdy nie może być w pełni sobą. Jakich dokona wyborów? Czy będzie gotowa poświęcić wszystko, by móc żyć normalnie i bez strachu? Na pewno przed nami mocne i ważne kino - dlatego tym bardziej zapraszamy widzów na to spotkanie i dyskusję wokół tematu filmu. ''Najbardziej wzruszający jako doskonała historia miłosna'; – tak o filmie „Kobieta z…” Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta można było przeczytać w recenzjach po światowej premierze podczas prestiżowego festiwalu w Wenecji. To czuła opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, ale też o pięknie prawdziwej bliskości z Małgorzatą Hajewską-Krzysztofik, Joanną Kulig, Mateuszem Więcławkiem i Bogumiłą Bajor w rolach głównych. Polska premiera 5 kwietnia.

Fundacja SEXEDPL, założona i prowadzona przez topmodelkę Anję Rubik, zapewnia młodym ludziom, rodzicom i dorosłym kompleksową, dostosowaną do wieku edukację w zakresie praw człowieka, równości płci, relacji, reprodukcji. Informuje o ryzykach związanych z życiem seksualnym, prezentując równolegle seks i seksualność w sposób pozytywny, podkreślając takie wartości, jak wzajemny szacunek, inkluzywność, równość, empatia i odpowiedzialność.

Kultura dostępna z zabawnym i wzruszającym filmem

I jeszcze jedno ciekawe wydarzenie. Czwartki jak co tydzień należą do Kultury Dostępnej. 21 marca będzie można przypomnieć sobie polską komedię "Baby boom czyli kogel mogel 5". Bilet na seans kosztuje jedyne 12,90 zł. Piotruś – razem z żoną, teściową oraz Leopoldem – przenosi się do nowego domu: zabytkowego dworku. A Marlenka postanawia przy okazji znaleźć rodzinie odpowiedniego, pasującego do eleganckiej rezydencji przodka… Z kolei Agnieszka robi na uczelni karierę, ale tuż po obronie doktoratu nagle odkrywa, że jest w ciąży. A gdy na świat przychodzi mały Kuba… zaczynają się problemy! Piotruś towarzyszy siostrze w trakcie porodu i sam zaczyna marzyć o dziecku – ku przerażeniu Marlenki. Marcin, świeżo upieczony tata, wpada w panikę i nagle znika. A do tego w Brzózkach zjawia się tajemnicza Kamila – dziewczyna w zaawansowanej ciąży, która szuka właśnie Zawady.

Do tego mocne premiery jak "Budda. Dzieciak'98", "Bękart" czy "Urojenie" oraz coś dla całej rodziny, wspomniany już "Za duży na bajki 2".

Wideo Wywiad z Guillame Gallienne, aktorem serialu "Reżim"