"Diuna: Część druga" w końcu na ekranach kin. W Białymstoku film zobaczyć można w Heliosach. A na fanów serii czeka też niespodzianka

Zaplanowana na 29 lutego premiera filmu "Diuna: Część druga" cieszy niezmiernie wszystkich fanów serii. A w piątek czeka na nich jeszcze większa niespodzianka. Bowiem to właśnie 1 marca o godzinie 21.30, we wszystkich kinach Helios, pierwszą częścią filmowej serii "Diuna" rozpocząć będzie można niezwykłą podróż w towarzystwie Paula Atreidesa. Na najniebezpieczniejszej planecie we wszechświecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach. Po krótkiej przerwie, premierowo "Diuna: część druga" i ciąg dalszy imponującej podróży Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia, a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości…