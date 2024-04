A może by tak do kina? Zobacz propozycje białostockich kin na najbliższe dni. Nie zabraknie czegoś i dla dzieci, i dla dorosłych

Pokazy dla dzieci i dorosłych - w tym seniorów. A do tego spotkanie z muzyką, filmem i twórcami filmowymi. To tylko mały wycinek z tego, co czeka nas w najbliższym tygodniu w Białymstoku jeśli chodzi o kino. Zobaczcie na co warto się wybrać i dajcie się zaskoczyć propozycjom sieci Kin Helios oraz Kina Forum.

W Heliosie będzie coś dla kinomanów, coś dla dzieci i coś dla fanów sportu

W Heliosach będzie się dużo działo. Na ekrany wchodzą w tym tygodniu: "Pogromcy Duchów. Imperium lodu",

"Czerwone Maki",

"Omen. Początek",

"Kobieta z..."

i coś dla dzieci: "Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka". W czwartek przedpremierowo będzie można zobaczyć "Civil War". Przed nami również kolejne seanse w ramach Kinach Konesera. W ramach Oscarowego Kina Konesera w niedzielę w Helios Alfa wyświetlone zostaną "Biedne istoty", a w poniedziałek, również w Alfie - "Perfect Days". Środek tygodnia należeć będzie do wydarzeń koncertowo-sportowych. W ramach Helios Sport w Kinie Helios Biała startują mecze Ligi Mistrzów UEFA transmitowane na dużym ekranie. A w Helios Alfa w ramach Helios na Scenie 10 kwietnia znajdzie się coś dla miłośników k-pop koncertowy: BTS SUGA SUGA│Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE.

W czwartek o godz. 18 odbędzie się spotkanie z polskim filmem w ramach Kultury Dostępnej. A tym, którzy zastanawiają się jak w weekend spędzić dzień ze swymi pociechami polecamy Filmowe Poranki - tym razem z 44 Kotami. "Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka" - Ferajna z niezwykłej szkoły, na czele której stoi panna Cornfield, dostaje zadanie wystawienia spektaklu o początkach szkoły. Szybko okazuje się, że to nie lada sztuka! Dyrektor ma własny pomysł na historię, a wybór głównej aktorki budzi dużo emocji. Przy okazji trzeba ustalić, dlaczego szkolne patio wciąż przypomina szwajcarski ser z wieloma dziurami. Film zagości w repertuarze trzech Kin - w galeriach Alfa, Biała, Jurowiecka.

"Pogromcy Duchów. Imperium lodu" - Po wydarzeniach z poprzedniej części („Pogromcy duchów. Dziedzictwo”) rodzina Spenglerów przenosi się do kultowej nowojorskiej remizy strażackiej i rozpoczyna współpracę z oryginalnymi Pogromcami Duchów, którzy opracowali ściśle tajne laboratorium badawcze i przenieśli niszczenie duchów na wyższy poziom. Kiedy odkrycie starożytnego artefaktu uwolni złą moc, nowi i starzy Pogromcy Duchów zostaną poddani próbie i muszą zrobić wszystko, aby uratować świat przed drugą epoką lodowcową. Film zagości w repertuarze trzech Kin Helios Alfa, Biała, Jurowiecka

"Czerwone maki" - to pierwszy polski film fabularny o słynnej i zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Historia bitwy ukazana z perspektywy młodego chłopaka - Jędrka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino – ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka. Film zagości w repertuarze trzech Kin - Alfa, Biała, Jurowiecka "Kobieta z..." to najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta - poruszający temat transpłciowej kobiety żyjącej w prowincjonalnym miasteczku. Bohaterka prowadzi zwyczajne życie, jednak nigdy nie może być w pełni sobą. Jakich dokona wyborów? Czy będzie gotowa poświęcić wszystko, by móc żyć normalnie i bez strachu? Film zagości w repertuarze Kina Helios Alfa.

"Omen. Początek" - Młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, by rozpocząć życie w służbie Kościoła. Na swojej drodze napotyka mroczne siły, przez które zaczyna kwestionować swoją wiarę i odkrywa przerażający spisek mający na celu sprowadzenie na świat zła wcielonego. Film zagości w repertuarze trzech Kin - Alfa, Biała, Jurowiecka.

Przedpremierowo będzie można zobaczyć "Civil War" - akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w ogarniętych chaosem wojny domowej Stanach Zjednoczonych. Fotografka wojenna wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego centrum dramatycznych wydarzeń. Seans przedpremierowy odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia w kinie Helios Biała o godz. 20, Alfa - godz. 19.30 i Jurowiecka - godz. 19. Ciekawie prezentują się też Filmowe Poranki. Tym razem w niedzielę, 7 kwietnia o godz. 10.30 w kinach Helios Alfa, Biała i Jurowiecka dzieci zobaczą serię "44 Koty cz. 6". Zaprezentowany zostanie zestaw bajek:

Wiruj Wąsy

Trzy koty i kociątko

Karol Koci

Konkurs latawców

Cuchnąca Misja. "44 koty" to włoski serial animowany dla najmłodszych widzów. Jest to bajka o codziennych perypetiach czterech kotów: Lampo, Milady, Pilou oraz Klopsika, którzy razem tworzą muzyczny zespół - Arcykoty. Pokazy swoich wokalnych umiejętności dają w garażu, który odwiedza ich wielu kocich przyjaciół, wraz z którymi przeżywają niebywałe przygody. Arcykoty są bardzo przyjazne, lubią pomagać innym i zawsze są gotowe do poświęceń, jest to zatem bajka, która nie tylko bawi, ale także uczy małych kinonamów. A kolejny Filmowy Poranek już 5 maja o godz. 10.30. Zobaczyć będzie można zestaw bajek z serii "Tomek i Przyjaciele, cz. 6". Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i zabawy na sali kinowej.

Oscarowe Kino Konesera - czyli filmy, które warto znać

Również w niedzielę, w Kinie Helios Alfa o godz. 12.20 w ramach cyklu Oscarowe Kino Konesera zobaczyć będzie można "Biedne istoty". Film otrzymał statuetkę Oscara w czterech kategoriach m.in dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej i za kostiumy oraz charakteryzację i fryzury. A już podczas kolejnych seansów zobaczymy 14 kwietnia film "Strefa interesów", a 21 kwietnia - "Anatomia upadku".

W poniedziałek, 8 kwietnia o godz. 18, również w Alfie odbędzie się kolejne Kino Konesera. Tym razem zobaczyć będzie można "Perfect days" w reżyserii Wima Wendersa. Mieszkający we współczesnym Tokio Hirayama (w tej roli fantastyczny Kōji Yakusho, nagrodzony za swoją rolę na festiwalu w Cannes) to człowiek małomówny i zamknięty w sobie, jednak przepełniony miłością do świata i innych. Podążając za bohaterem, odkrywamy kolejne rytuały, w które angażuje się on z całkowitym oddaniem. Z czasem nawet prozaiczna praca Hirayamy, porządkującego miejskie toalety (każda jest architektonicznym arcydziełem), okazuje się niezwykłym ceremoniałem. W ramach cyklu Helios Sport we wtorek i środę (9-10 kwietnia) o godz. 21 w Helios Biała zobaczyć będzie można ćwierćfinał Ligi Mistrzów UEFA. Najbliższy mecz 9 kwietnia to spotkanie Real Madryt i Manchester City, dzień później transmisja meczu ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów UEFA: PSG - FC Barcelona.

Ciekawie zapowiada się również cykl Helios na scenie, który czeka nas w środę, 10 kwietnia o godz. 19 w Helios Alfa. Zobaczyć będzie można długo wyczekiwany film z finałowego koncertu BTS SUGA SUGA│Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE. Wielki finał światowej trasy koncertowej "SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE FINAL" był kulminacją 25 koncertów, które odbyły się w 10 miastach i przyciągnęły 290 000 widzów. Kultura dostępna to tym razem film "Ultima Thule" - to w czwartek, 11 kwietnia o godz. 18. Bilet kosztuje jedyne 12,90 zł, a pokazy odbywają się w Kinach Helios Alfa, Biała i Jurowiecka. W roli główniej zobaczymy Jakuba Gierszała. To opowieść o trzydziestoletnim Bartku który wyrusza w samotną podróż na najbardziej odosobnioną brytyjską wyspę, aby odnaleźć siebie. Ma ze sobą tylko plecak, wspomnienia i pytanie "co dalej?". Dzika natura, praca i nowe relacje codziennie wystawiają go na próbę, ale dają także szansę na spojrzenie w głąb siebie i odpowiedzenia sobie na najważniejsze pytania.

A w Kinie Forum czekają nas pokazy specjalne ciekawych filmów

Ciekawie też zapowiada się repertuar Kina Forum działającego przy Białostockim Ośrodku Kultury. Z okazji Międzynarodowego Dnia Aseksualności, 6 kwietnia, odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu "Powoli". To zmysłowa i prowokacyjna love story, jakiej jeszcze na ekranach nie było. Początek projekcji o godz. 20.30. Nagrodzony za reżyserię na Sundance film Mariji Kavtaradze to film kompletny. Elena jest tancerką, a Dovydas tłumaczem języka migowego. Oboje pracują ciałem, szukając najlepszego sposobu, by wyrazić – tańcem i ruchem dłoni – najsubtelniejsze sensy i najgłębsze emocje. Wydają się dla siebie stworzeni, ale Powoli zamiast happy endu wybiera status: „To skomplikowane”. Bo Elena uwielbia seks, a Dovydas mógłby się bez niego obejść. Pełni najlepszych chęci sprawdzają więc, czy da się kochać, nie pożądając.

Warto też wybrać się na specjalny pokaz dokumentu Małgorzaty Szyszki o podlaskich szeptuchach - "Magia Podlasia. Szeptuchy". Odbędzie się on w ramach cyklu Socjofilm realizowany we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prezentacji filmu towarzyszyć będzie spotkanie z Małgorzatą Szyszką. Wszystko to już 9 kwietnia o godz. 18. Moderacji dyskusji podejmie się dr Maciej Białous.

Dodatkowy pokaz odbędzie się również 9 kwietnia, o godz. 16.15. To opowieść o szeptuchach i szeptunach, jako reprezentantach medycyny ludowej, którzy kontynuują tradycję zamów przekazywaną z pokolenia na pokolenie w podlaskich domach. Opowieść o chorobach ludowych, uzdrowieniach, magii, czarach… a przede wszystkim o ludzkich pragnieniach i oczekiwaniach. W filmie zadawane są pytania, na które szukają odpowiedzi eksperci, antropolodzy, etnografowie, psychoterapeuci oraz mieszkańcy Podlasia. Kim tak naprawdę są szeptunki i szeptuni? Dlaczego w dzisiejszym cywilizowanym świecie nadal sięgamy po metody i środki leczenia ciała i duszy stosowane przez naszych dziadków? Jak współczesna psychologia postrzega podlaskie zamowy?

Coś dla seniorów też się znajdzie

Nie zabraknie też filmów oscarowych. Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG” i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku zapraszają na kwietniowy pokaz Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniora podczas którego widzowie zobaczą zdobywcę siedmiu statuetek Oscara 2024, czyli najnowszy film Christophera Nolana "Oppenheimer". Odbędzie się on 10 kwietnia o godz. 10. Prelekcję przed i spotkanie po filmie poprowadzi Michał Jerzy Dąbrowski. Zapisy do DKF-u Seniora – Maria Waśkiewicz (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku), e-mail: [email protected] lub tel: 695 328 613.

Z kolei w ramach cyklu Klasyka Kina już 11 kwietnia o godz. 18 odbędzie się pokaz głośnego filmu belgijskiej reżyserki Chantal Akerman - "Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela". To arcydzieło światowego kina, które niedawno znalazło się na pierwszym miejscu listy stu najwybitniejszych filmów wszech czasów, publikowanej raz na dekadę przez magazyn "Sight & Sound".

Film został wybrany przez grono najwybitniejszych krytyków z całego świata, detronizując m.in. "Obywatela Kane’a" Wellesa czy "Zawrót głowy" Hitchcocka, i – co ważne – to pierwszy w sześćdziesięcioletniej historii głosowania przypadek, kiedy na pierwsze miejsce listy trafił tytuł wyreżyserowany przez kobietę. Prelekcja przed filmem i moderacja dyskusji: Adriana Prodeus.

Jeśli zaś chodzi o premiery, to w Kinie Forum będzie można obejrzeć filmy: "Lepsze jutro"

i "Czerwone niebo".

