Kina Helios zapraszają również w święta. Będzie można zobaczyć najnowsze hity i... zdecydować co zrobią bohaterowie! Zobaczcie propozycje Urszula Śleszyńska

W piątek w Heliosach odbędzie się niecodzienne kinowe przedsięwzięcie. Widzowie będą mogli zobaczyć film interaktywny "Podróże z Albertem" w czasie, którego to oni, dzięki swoim telefonom będą decydować o tym, jak ma się potoczyć dalsza fabuła. Materiały dystrybutora

Święta coraz bliżej, może to więc idealny czas by na chwilę zwolnić i po świętowaniu z rodziną wybrać się do kina. Zobaczcie co przygotowały dla Was białostockie Heliosy i na co warto wybrać się od jutra do 4 kwietnia.