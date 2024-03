Białostockie neony. Czy je jeszcze pamiętasz? Wiele neonów niszczeje i znika, ale są też nowe i odnawiane. Zobacz bogatą fotogalerię!

Neon - krótka historia

Neon to popularna nazwa lamp wyładowczych opracowanych w 1910 roku przez Francuza Georges’a Claude w zastosowaniu do reklamach zewnętrznych. Od 1925 roku gwałtownie wzrasta ilość przedsiębiorstw kupujących patent Claude'a i neony zaczynają wypierać tradycyjne żarówki.

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte wieku XX był okresem zmniejszenia popularności neonów bowiem wtedy pojawiły się pierwsze lampy fluorescencyjne. Wczesne lata siedemdziesiąte to czas powrotu mody na neony. Największy rozwój przemysłu reklam neonowych to lata 1980-1990. W tym czasie udoskonalono technikę produkcji do tego stopnia, że neony zaczęła cechować niespotykana trwałość.