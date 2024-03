Joanna Piekarska - jedna z pierwszych dyrektorek Białostockiego Teatru Lalek ma w mieście swoją tablicę. Odsłonięto ją w czwartek, 21 marca

Symboliczne odsłonięcie wstęgi miało miejsce we czwartek (21 marca) przy Warszawskiej 6. W budynku mieści się obecnie m.in. klub muzyczny Zmiana Klimatu. Niegdyś była tu scena, na której BTL (wtedy jeszcze pod nazwą Teatr "Świerszcz") w początkach swojej działalności - pod dyrekcją Joanny Piekarskiej - wystawiał pierwsze spektakle lalkowe dla dzieci i młodzieży.

Joanna Piekarska była bardzo ciekawą dyrektorką teatru białostockiego - zapewnił Jacek Malinowski, dyrektor Białostockiego Teatru Lalek. - Może jest troszeczkę w cieniu Krzysztofa Raua, ale faktem jest to, że to ona sprowadziła go do Białegostoku z Poznania. Prowadziła ten teatr w niełatwych czasach. Myślę, że przyczyniła się w dużym stopniu do profesjonalizacji teatru. Można by powiedzieć, że czas w którym działała to był taki okres dyrektora-inscenizatora.