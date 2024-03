Konwencja Trzeciej Drogi w Białymstoku. Wicepremier i marszałek Sejmu z apelem do koalicjantów: dość sporów

Konwencja Trzeciej Drogi. "Jesteśmy skuteczni w rządzie, będziemy i w samorządach"

Towarzyszyli im ich ministrowie w rządzie. Na początku konwencji podsumowali, co w ciągu 100 dni zrealizowano z obietnic wyborczych, tzw. "12 gwarancji Trzeciej Drogi". Szefowie poszczególnych resortów mówili o finansowaniu in vitro, podwyżkach dla nauczycieli, dla służby publicznej, odblokowaniu pieniędzy z KPO, ograniczeniu wycinki i eksportu nieprzetworzonego polskiego drewna, czy wsparciu rolników i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.

Obaj podkreślali, że w wyborach parlamentarnych udało się odsunąć PiS od władzy, ale chodzi o to, by odsunąć go nie na 100 dni, czy cztery lata, a na dobre. Ostatnie sondaże nie są dla koalicji rządzącej korzystne.