Konwencja wyborcza PiS w Białymstoku. Znani są już kandydaci PiS do sejmiku województwa podlaskiego oraz rady miasta i na prezydenta

Nasze województwo stać na ambitne projekty - zapewnił marszałek województwa Artur Kosicki. - Dlatego 5 lat temu podjęliśmy takie przedsięwzięcie jak "Ambitne Podlaskie". Przedsięwzięcie, które ma na celu pokazać, że my nie jesteśmy na końcu stawki, że my chcemy być liderem (...) potrzeba jest tu tego, żebyśmy to my mogli z pokorą i ciężką pracą kontynuować to co przyjęliśmy 5 lat temu. Bo myśmy nie tylko obiecywali, ale myśmy te obietnice zrealizowali. I dlatego proszę was o to, żebyście pracowali, żebyście mówili wszystkim naszym mieszkańcom o tym, co udało się zrobić. Bo my nie mamy się tutaj, w województwie podlaskim, czego wstydzić.