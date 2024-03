Wybory 2024. Znamy kandydata PiS na prezydenta Białegostoku. To Henryk Dębowski. Padły też nazwiska kandydatów do sejmiku i rady miasta

Kandydata na prezydenta z ramienia PiS przedstawiał poseł Jacek Sasin. Mówił podczas regionalnej konwencji o tym, jak ważne są to wybory i jak dużo od nich zależy.

Te wybory odbywają się w bardzo wielu miejscach, w miastach, miasteczkach - wymieniał Jacek Sasin, poseł PiS, który przedstawiał ze sceny kandydata formacji na prezydenta Białegostoku. - Wszędzie tam nasi kandydaci będą w tych wyborach walczyli o dobry samorząd. Będą walczyli o to, aby skutecznie realizować nasz program, realizować nasze ideały - ideały Polski zasobnej, Polski bezpiecznej, Polski szybko się rozwijającej, Polski dbającej również o swoją tożsamość, Polski suwerennej. Będą również (...) walczyli o wolność. Tak jak mówił wczoraj na naszej konwencji w Warszawie, konwencji samorządowej, pan prezes Jarosław Kaczyński. Samorządy to jest oaza wolności, to jest to miejsce, gdzie realizowane są podstawowe prawa obywateli.