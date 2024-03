KO przedstawiła na konwencji w Muzeum Pamięci Sybiru listy wyborcze do Rady Miasta Białystok. Zobacz, kto walczy o mandat OPRAC.: wal

38 kandydatów, prawie 48 proc. kobiet, doświadczeni samorządowcy, ale też zupełni nowicjusze. Plus Tadeusz Truskolaski jako kandydat na prezydenta, a zarazem lider listy w najliczniejszym mandatowo okręgu wyborczym. To drużyna Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Miasta Białystok. Została zaprezentowana podczas konwencji wyborczej w Muzeum Pamięci Sybiru. - Idziemy po wszystko, po 28 mandatów - zapowiedział lider podlaskiej PO poseł Krzysztof Truskolaski.