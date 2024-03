Wybory 2024. Znamy już kandydatów KO do sejmiku. Ujawniono ich w niedzielę podczas konwencji wyborczej. Zobacz kto znalazł się na listach

Na listach KO są kandydaci PO, Nowoczesnej, Forum Mniejszości Podlasia, organizacji społecznych i związkowcy. W podlaskim sejmiku jest 30 radnych, którzy są wybierani w czterech okręgach wyborczych, na które podzielone jest województwo. W kończącej się kadencji większość w sejmiku ma Zjednoczona Prawica.

Lider podlaskiej PO poseł Krzysztof Truskolaski powiedział na konwencji, że celem KO jest zwycięstwo w kwietniowych wyborach.

15 października pokazaliśmy, że możemy pokonać PiS - stwierdził poseł Krzysztof Truskolaski. - 7 kwietnia odbijemy sejmik województwa podlaskiego (...) To jest początek kampanii wyborczej, to jest początek kampanii do zwycięstwa, do odbicia województwa podlaskiego.