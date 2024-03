Trwa Festiwal ¿UNDERGROUND/INDEPENDENT?. Czeka jeszcze mnóstwo atrakcji. Zobaczcie co w programie na weekend

„Szkoła, świat” to interaktywny dokument, oparty na obserwacji, irytacji i miłości. Reżyserka Iga Łapińska wychowała się w Chlebiotkach, a po 20 latach wróciła tam z kamerą. Wykorzystując multimedialną formę i wielopoziomowy dźwięk, stworzyła czułą i miejscami zabawną opowieść, rozpisaną na ośmioro bohaterów.

Dokument interaktywny, o tyle się różni od tradycyjnego, że nie puszczamy go w kinie z jakiegoś nośnika, tak, że widz usiądzie i obejrzy cały od początku do końca, tak jak my to wymyśliliśmy - mówi Iga Łapińska, reżyserka. - Dajemy widzowi prowadzić w tym całym procesie oglądania. To tak naprawdę jest strona internetowa, przez którą się przechodzi samodzielnie, klikając w jej poszczególne elementy myszką. To widz decyduje, co chce zrobić, w jakim rytmie, w jakiej kolejności, ile czasu spędzi z tym bohaterem albo bohaterką, czy będzie chciał do czegoś wrócić. Sam sobie trochę tą historię reżyseruje i układa, i dlatego ona dla każdego jest inna. Chyba nie ma dwóch takich samych odbiorów.