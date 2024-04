Grupa Coincidentia rozpoczyna sezon w Solnikach! To będzie wspaniały prolog Festiwalu LasFest. Zobaczcie co się będzie działo w majówkę

Chomczyk dodaje, że jest to miejsce, które kusi nie tylko propozycjami artystycznymi, ale też lokalizacją i atmosferą. Scena jest tu oddzielona od pięknej natury, od pięknego lasu, tylko cienką, drewnianą strukturą teatralnej stodoły. I to buduje niepowtarzalny klimat.

Warto nas odwiedzić - zapewnia Paweł Chomczyk z Grupy Coincidentia. - Ci z państwa, którzy jeszcze u nas nie byli są zaproszeni do tego, żeby zainicjować taką postawę odwiedzania Solnik 44 jako miejsca na kulturalnej mapie Podlasia, które wydaje nam się wartościowe. Ale to oczywiście zostawiamy do państwa decyzji. My będziemy się starali przygotowywać taki program, który będzie bardziej państwa zachęcał ani zniechęcał.

Przedbiegi przed festiwalem LasFest czas zacząć

Najbliższa okazja już 30 kwietnia, kiedy to rozpoczną się swoiste przedbiegi sztandarowego działania teatralnej stodoły pod adresem Solniki 44 czyli LasFestu, którego kolejna, siódma już edycja, odbędzie się w sierpniu tego roku. Ale zanim to nastąpi zobaczcie co artyści przygotowali dla Was podczas LasFest. Prolog

Już 30 kwietnia niemiecki duet Lehmann und Wenzel zaprezentuje spektakl „Rotz und Wasser” (5+), w którym dziecięca publiczność towarzyszyć będzie artystom w rozpoznawaniu rodzajów łez i przypisywaniu im określonych funkcji.

Międzynarodowy zespół twórców, pochodzących z Austrii, Tajwanu i Niemiec, reprezentujący grupy Wilde & Vogel oraz Choreographia[Inter]Austriaca, wystawi na deskach teatralnej stodoły przedstawienie „I am not in the Room” - taneczno-lalkową impresję z muzyką na żywo, inspirowaną poezją i biografią Emily Dickinson. Będą to pierwsze polskie prezentacje obu z wymienionych spektakli.