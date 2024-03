Rusza Festiwal ¿UNDERGROUND/INDEPENDENT?. To prawdziwe święto wszystkich miłośników sztuki. Zobaczcie co znalazło się w programie

W foyer kina Forum zostanie zaprezentowana wystawa obrazów i grafik Ciryzm znanego białostockiego rapera, poety i malarza Michała Ciruka. Nie zabraknie też okazji do wspólnej twórczej zabawy – razem ze scenografką i kostiumografką Małgorzatą Tarasewicz-Wosik podczas rodzinnych warsztatów uczestnicy stworzą unikatowe czapki z daszkiem, chroniące przed słońcem.

Sporo w tym roku podlaskich akcentów - poczynając od filmu, o którym szumi już chyba całe miasto - mówi Monika Piskurewicz. - To "Czy pamiętasz ten Białystok?", materiał stworzony przez Cezarego Chwicewskiego na podstawie nagrań VHS, które pozyskał od wielu białostoczan. To rzecz nie do końca sentymentalna, raczej autorska wizja reżysera, uliczny spacer po naszym mieście z dawnych lat. Udamy się też do Chlebiotek i zobaczymy dokument o tej wsi położonej 50 km od Białegostoku. Co ciekawe, obejrzymy go na własnych zasadach, bo jest to dokument interaktywny, w którym widzowie będą aktywnie uczestniczyli w procesie podążania za historią, będą mieli dużą decyzyjność. Poza tym pokażemy też "Tyle co nic" - film doceniany i nagradzany, w którym grają dwie aktorki znane podlaskiej publiczności: Monika Kwiatkowska z 4supraskiego Wierszalina i Justyna Godlewska-Kruczkowska z Teatru Dramatycznego w Białymstoku. One się też pojawią w kinie, pojawi się reżyser, więc będzie to też okazja do rozmowy.