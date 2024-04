Podlascy terytorialsi zapraszają na wakacje z WOT

Wielkimi krokami zbliża się czas letniego wypoczynku. To okazja do zrobienia czegoś dla siebie i realizowania marzeń. Terytorialsi proponują spędzenie tego czasu w swoich szeregach. W wakacyjnej ofercie znajdują się szkolenia: podstawowe (dla osób, które nie składały wcześniej przysięgi) oraz wyrównawcze (dla rezerwistów). Programowo szkolenia te nie odbiegają od pozostałych, realizowanych w ciągu roku. Wyróżnia je dostosowanie terminu do okresów, kiedy łatwiej o urlop lub czas wolny.

- Szesnastodniowe szkolenie podstawowe, potocznie zwane "szesnastką", to pełna niespodzianek przygoda w żołnierskim świecie. Tu często nawiązywane są długotrwałe znajomości i przyjaźnie. Uczestnicy poznają "wojskowe abecadło", czyli wszystko, co młody żołnierz powinien wiedzieć. Czas spędzony w mundurze uczy samodyscypliny i pokazuje, jak pokonywać swoje słabości. Szkolenie kończy się przysięgą wojskową, a tym samym staniem się przez przysięgających żołnierzami - mówi kpt. Justyna Dziemiańczuk, oficer prasowy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”.