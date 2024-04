Weekendowe intensywne szkolenie podlaskich terytorialsów. Czego się uczyli?

W 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej miniony weekend poświęcony był intensywnym szkoleniom. Terytorialsi zgromadzili się w swoich macierzystych pododdziałach już w sobotę o świcie, aby doskonalić swoje umiejętności.

Wiele z nich można było spotkać poza terenami wojskowymi, ponieważ szkolenie w Stałych Rejonach Odpowiedzialności (SRO) miało przygotować żołnierzy do działania w miejscach, które w razie konieczności będą musieli bronić.

Poza szkoleniem strzeleckim, żołnierze realizowali różnorodne zadania.

Łomżyńscy terytorialsi skupili się na działaniach przeciwkryzysowych, m.in. ćwiczyli procedury ewakuacji ludności cywilnej i mienia ruchomego.

Żołnierze białostockiego batalionu przeprowadzili zajęcia związane z działaniami nieregularnymi, podczas których wykorzystali drony do sprawdzania skuteczności swojego maskowania. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę wydarzenia na Ukrainie, gdzie bezzałogowe statki powietrzne są powszechnie używane przez armię i stanowią skuteczne narzędzie do lokalizowania przeciwnika.