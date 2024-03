Podlascy terytorialsi złożyli uroczystą przysięgę. Podlaska Brygada OT wzbogaciła się o blisko 40 ochotników

Obok kończących szkolenie podstawowe, szeregi 1.PBOT powiększy też 20 ochotników ze szkolenia wyrównawczego. W sumie grono Podlaskiej Brygady powiększyło się o prawie 60 nowych żołnierzy.

- "Będziecie służyli wsparciem i pomocą ludziom, którzy żyją blisko Was. Znacie ich potrzeby, znacie tamtejsze okolice lepiej niż ktokolwiek inny (...). Terytorialsi wielokrotnie już udowodnili, że będąc blisko i w stałej gotowości do działania, są najskuteczniejsi i najlepsi" - pisze w liście do składających przysięgę Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.