Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Najlepsi podlascy uczniowie otrzymali nagrody

- To, że mogę się tu dzisiaj znaleźć, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem - przyznaje uczeń. - Same konkursy traktuję jako możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, a przy okazji poszerzenia jej o dodatkowe informacje. Otwierają mi one mnóstwo nowych możliwości. Wiadomo, wymagają ogromnego zaangażowania i trzeba poświęcić na nie dużo czasu. Jednak wiedza, którą się zdobywa, kompensuje ten trud.