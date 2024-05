O Puchar Tymbarku. Łomża gospodarzem Finału Wojewódzkiego. Nagrodą wyjazd na finał i walka o grę na PGE Narodowym Mariusz Klimaszewski

Jeden z pierwszych Finałów Wojewódzkich XXIV edycji Pucharu Tymbarku odbędzie się w województwie podlaskim. Jego gospodarzem w dniach 6-7 maja będzie Łomża. Zwycięzcy w kategorii do lat 10 i do lat 12 zakwalifikują się do Finału Ogólnopolskiego w Warszawie. Najlepsi w nim zagrają w Wielkim Finale na PGE Narodowym przed meczem Polska-Turcja.