Klip do piosenki "Bym poszedł" z Fryderykiem za Teledysk Roku. Jego reżyserem jest białostoczanin - Krzysztof Kiziewicz

Krzysztof Kiziewicz to filmowiec kompletny. Z pasją oddaje się pracy, a jego teledyski to małe dzieła sztuki. Nie inaczej jest z tym do piosenki "Bym poszedł" twórców Łona x Konieczny x Krupa. W piątek (22 marca) został on doceniony po raz kolejny i zdobył Fryderyka w kategorii Teledysk Roku.