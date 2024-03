Białostocki Stary Rynek, wcześniej Świński. Zobacz jak wygląda współcześnie

Rynek nie Świński a Stary! Historia miejsca

Wzdłuż ul. Słonimskiej w Białymstoku jeszcze 50 lat temu stał rząd budek handlarzy. To był jedyny w swoim rodzaju hipermarket. Dziś pozostały z tamtych Bojar tylko wspomnienia i nazwy.

W ten sposób białostocki handel rynkowy przeniósł się na Piaski. O Bojarach zaczęło mówić się Stary Rynek. W 1934 r. zaplanowano unowocześnienie handlu na Bojarach. Zewsząd było słychać, że Białystok ma się europeizować. A tu, pod samym magistrackim nosem funkcjonował taki nieestetyczny targ. Ogłoszono więc przetarg na budowę hali targowej. Wygrała go białostocka firma Beton prowadzona przez Stefana Zagrodzkiego i Ajzyka Jankielewicza. Śmiesznostką było to, że Beton miał zbudować halę z drewna - opowiada Andrzej Lechowski

W 1919 r. świńską nazwę zmieniono na bardziej nobliwie brzmiącą - Stary Rynek. Było to poniekąd usankcjonowanie tego, co stało się w rozwoju Białegostoku przez poprzednie 30, 20 lat. Powstała wówczas rynkowa konkurencja. Założono:

Budowa szczęśliwie doszła do końca i 16 listopada 1934 r. hala została oddana do użytku. W jej wnętrzu urządzonych zostało "22 sklepy, 10 straganów i 6 basenów rybnych". Budynek podobał się mieszkańcom Bojar. Właścicielem hali było miasto. Rok 1934 był pierwszym rokiem ożywienia gospodarczego po zakończonym dopiero co światowy kryzysie. Otwarcie nowej hali okazało się więc strzałem w dziesiątkę.