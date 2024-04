Fabryka przy Częstochowskiej na razie będzie pustostanem. Czy to się zmieni?

Budynek jest pustostanem od 2005 roku. Wcześniej funkcjonował tu przez parę lat skłot DeCentrum, czyli miejsce różnego rodzaju działań artystycznych i społecznych, dzięki czemu pustostan żył i był prężnym miejscem na mapie anarchistycznej kultury.

Po tym, gdy został zamknięty na cztery spusty, pojawiały się różne pomysły na jego zagospodarowanie. To np. koncepcja stworzenia Muzeum Włókiennictwa, opowiadającego o przemysłowej przeszłości Białegostoku przełomu 2. połowy XIX i początku XX wieku, kiedy miasto nazywano Manchesterem Północy. Później miało to Być Muzeum Mody i Tekstyliów. Była też idea, by stare mury fabryczne ożyły jako białostocka odpowiedź na warszawskie Centrum Nauki „Kopernik”. Studenci architektury w ramach swoich prac przygotowywali kolejne koncepcje zagospodarowania całego kwartału pofabrycznego między Włókiennicza a Częstochowską.

A tkalnia jak stała pusta, tak dalej stoi.

