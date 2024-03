Kultowy Squat DeCentrum przestał działać prawie 19 lat temu. Zobacz jak wygląda obecnie to legendarne miejsce

Na stronie DeCentrum możemy przeczytać:

Eksmisja z budynku nie była końcem DeCentrum - sukcesem było rozkręcanie skłotu przez 5 lat, nauka, nabyte doświadczenia i kontakty. Budynek był dobrym początkiem dla DECENTRUM VIRUSA, który wciąż mutuje rozsiewając chaos i anarchię. Projekty takie jak FNB, ACK, ANTIFA, W-23, CDTC, OUT OF CONTROL dalej robią swoje. Zmieniła się tylko taktyka imprezowania, zamiast skłotu są kluby czy GARAGE LAND. Rozkręciliśmy też projekty DECENTRUM RECORDS i SPÓŁDZIELNIĘ POVOLY. Nadal organizujemy kozackie balety, materiałów audio i video nagranych na skłocie jest cała sterta, będziemy to konsekwentnie publikować, wrzucać do netu jak i promować nowe, ciekawe rzeczy.