Piknik Ekologiczny w Białymstoku. W Parku Planty była okazja do edukacji i dobrej zabawy

Piknik w podziękowaniu za udział w akcji. Białostoczanie zebrali około 4 ton odpadów

Piknik Ekologiczny to oficjalny finał tegorocznej 3. wiosennej edycji akcji "Czysty Białystok". W ramach akcji zorganizowano m.in. warsztaty edukacyjne na temat gospodarki odpadami i obowiązujących w Białymstoku zasad segregacji śmieci.

- Z roku na rok tych odpadów w przestrzeni miejskiej jest coraz mniej. Świadczy to o tym, że białostoczanie dbają o swoje środowisko - podkreśla Sławomir Andryszewski z Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, organizatora akcji i sobotniego pikniku.

Wzięli w niej udział uczniowie białostockich przedszkoli, szkół i grupy dorosłych - w sumie około 11 tysięcy osób w 118 zespołach. Wyposażeni w worki do segregacje i rękawice posprzątali z porzuconych śmieci swoje osiedla, parki i lasy. Szacuje się, że w ciągu dwóch dni (25-26.04) tej edycji zebrano łącznie nawet 4 tony odpadów.

Piknik Ekologiczny w Białymstoku. Śmieci do segregacji, nie do lasu

Przypomina, że wszystkie odpady produkowane przez mieszkańców, są objęte systemem gospodarowania odpadów. To znaczy, że można je bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub - jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym - wystawić w pojemnikach/w workach przed domem. Śmieci zostaną odebrane w ramach opłaty, którą i tak ponosimy co miesiąc.