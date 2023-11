Ranking EkoGmina. Najbardziej ekologiczne podlaskie samorządy nagrodzone

- Kilkanaście nasze samorządy miały wiele rzeczy do zrobienia. Ekologia była wtedy na jednym z ostatnich miejsc, bo najważniejsze były drogi. Dzisiaj są pieniądze na wymianę pieców, na ocieplanie budynków, na instalacje solarne i fotowoltaiczne. Z podziwem patrzymy na to, co się dzieje w podlaskich gminach i te wszystkie zmiany nie byłyby możliwe bez pieniędzy rządowych i bez funduszy unijnych, co trzeba podkreślić. Ale przede wszystkim nie byłoby to możliwe bez ludzi, którzy pracują w samorządach, którzy rozumieją potrzebę działań związanych z ekologia, z zieloną energią. Te wszystkie inwestycje po pewnym czasie się zwracają i mieszkańcy to dostrzegają. I za to chcemy was dzisiaj nagrodzić - mówił Adam Jakuć, redaktor naczelny Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego.