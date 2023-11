Już 29 listopada poznamy zwycięzców rankingu "EkoGMINA"

Organizatorem rankingu “EkoGMINA” jest Kurier Poranny oraz Gazeta Współczesna. Ideą akcji jest podkreślenie, jak ogromne znaczenie dla środowiska i dla mieszkańców poszczególnych gmin mają inwestycje proekologiczne – zarówno te realizowane przez samorządy, jak i te wdrażane przez firmy i mieszkańców. Chcemy nagrodzić te gminy, dla których kwestia jest szczególnie ważna, bo dbają o środowisko, ale też zależy im na zatrzymaniu wyludniania się, przyciągnięcia nowych mieszkańców i turystów. Pieniądze przeznaczone trafiają nie tylko na twarde inwestycje, jak oczyszczalnie ścieków, poprawę jakości wody czy pompy ciepła lub OZE, ale też rekultywację parków, stawów, plaż i innych obszarów służących wypoczynkowi i rekreacji.

Tworząc ranking współpracowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Akcje takie jak ta pełnią z jednej strony rolę edukacyjną i integracyjną, ponieważ pokazują innym samorządom, że wysiłki na rzecz środowiska zostaną dostrzeżone i docenione, a z drugiej strony na pewno pewnym ważnym elementem jest zdrowa rywalizacja między gminami, które zabiegają o to, by to właśnie to ich gmina była stawiana za pewien wzór. Ważna jest także wymiana doświadczeń między samorządowcami, bo lepsza komunikacja, to lepsza współpraca i bardziej zadowoleni mieszkańcy - przekazuje prezes WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski.