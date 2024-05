Matura 2024 w Białymstoku. Maturzyści napisali egzamin z języka angielskiego

W całej Polsce trwa maturalny maraton. Aż 3289 młodych ludzi przystępuje w tym roku do egzaminu dojrzałości w stolicy województwa podlaskiego.

Za nimi są już trzy obowiązkowe pisemne egzaminy na poziomie podstawowym - we wtorek przystąpili do matury z języka polskiego, w środę zmierzyli się z królową nauk, a w czwartek sprawdzili swoją wiedzę z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość maturzystów wybrała język angielski.

Maturzyści po dwóch godzinach spędzonym przy arkuszu, w większości z egzaminu wchodzili w dobrych nastrojach.