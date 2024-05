Matura z matematyki 2024. Maturzyści z Białegostoku zmierzyli się z królową nauk

Matura 2024 matematyka: arkusz CKE, rozwiązania, odpowiedzi

Matura 2024 matematyka - arkusze CKE, odpowiedzi, zadania i rozwiązania. Przecieki maturalne w internecie mogą być niebezpieczne

W środę (8 maja) absolwenci szkół średnich przystąpili do kolejnego maturalnego egzaminu. Równo o godzinie 09.00 rozpoczął się obowiązkowy dla maturzystów egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. By go zdać, należy uzyskać minimum 30 procent.

U maturzystów z V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, przed wejściem na sale egzaminacyjne nastroje były dobre.

- Do matematyki podchodzę bardzo pozytywnie, podobnie jak wczoraj do języka polskiego. W ogóle się nie stresuję. Może nie jestem jakimś szkolnym orłem, ale wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana - mówi maturzystka Lena Kiertowicz.