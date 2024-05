Matura 2024 z matematyki - odpowiedzi, arkusze CKE, zadania i rozwiązania. Kiedy odbędzie się matura z matematyki

Matura z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9 w środę (8.05.2024). Egzamin zaplanowano na 180 minut. Będzie się on składać z 7–13 zadań otwartych oraz 29 zadań zamkniętych. Za ich rozwiązanie maksymalnie będzie można zdobyć 46 punktów.

Matura 2024 z matematyki - kiedy termin dodatkowy i poprawkowy?

Matura z matematyki 2024 jest obowiązkowa

Matura 2024 z matematyki na poziomie podstawowym to egzamin obowiązkowy. Do jej zdania wystarczy 30 procent punktów. Jeśli maturzysta nie zdobędzie wymaganej liczby punktów, nie zda egzaminu. Zadania nie wymagają zaawansowanej wiedzy matematycznej. Są dostosowane do standardów nauczania szkoły średniej. Wynik z matury podstawowej z matematyki jest często brany pod uwagę podczas rekrutacji na studia.