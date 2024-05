Przyznano Medale św. Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie i szerzenie kultu patrona rolników. Zobacz kogo wyróżniono

Święto Izydora Oracza

Główne uroczystości w woj. podlaskim

Kto otrzymał medale Świętego Izydora Oracza patrona rolników?

Kim był św. Izydor Oracz?

Izydor Oracz urodził się ok 1080 roku w Madrycie w ubogiej i religijnej rodzinie. Jego życie było wypełnione ciężką praca na roli i modlitwą, a pokora, miłość do Boga i troska o biednych i potrzebujących sprawiły, że stał się wzorem dla wielu ludzi. Święty Izydor Oracz jest szczególnie czczony przez rolników, ponieważ uważany jest za patrona rolnictwa i urodzaju, osób ciężko pracujących, orędownikiem w czasie suszy, opiekunem zwierząt domowych oraz patronem osób opiekujących się zwierzętami. W ikonografii przedstawiany jest z Aniołem, który orze podczas modlitwy Świętego i pługiem zaprzężonym w dwa woły, co symbolizuję jego opiekę nad plonami i pracą rolników.

