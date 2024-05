Matura 2024 z języka polskiego. Białostoccy maturzyści zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego

Z kolei Formuła 2015 przeznaczona jest dla absolwentów wszystkich typów szkół z lat ubiegłych.

- To absolwenci 3-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego – wymienia Agnieszka Muzyk. - Do tej matury przystąpią też absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Podczas tegorocznych matur po raz ostatni obowiązują zmniejszone wymagania. Arkusze stworzone zostały w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie, jak to było przed laty, w oparciu o wymagania z podstawy programowej.

- Można powiedzieć, że sprawdzane będą ograniczone w stosunku do podstawy programowej treści. Wynika to z faktu, że do egzaminów przystępują roczniki, których nauka szkolna odbywała się w dużej części w trybie zdalnym z powodu sytuacji pandemicznej w naszym kraju – tłumaczy dyrektor OKE w Łomży.