Jagiellonia - Korona Kielce. Piłkarze czują wsparcie kibiców, a presja nie pęta im nóg

– Presja to przywilej i oczywiście jesteśmy jej poddawani, ale trudno sobie wyobrazić, aby coś tak dużego zrobić bez presji. Dzisiaj musimy brać za to odpowiedzialność i pokazać swoją gotowość – mówił na przedmeczowej konferencji trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Do zdobycia jest jeszcze 9 punktów

– Jesteśmy w tym miejscu i czujemy się gotowi, musimy to potwierdzić na boisku. Tam znajduje się też odpowiedź. Mecz z Koroną niczego nie kończy, chociaż z pewnością udzieli wielu odpowiedzi. Przed nami jeszcze trzy spotkania, a zatem do zdobycia mamy jeszcze dziewięć punktów - dodał szkoleniowiec lidera ekstraklasy.

– Co do presji, nie uważam, aby ona pętała mnie, czy całą naszą drużynę. Da się odczuć olbrzymie wsparcie ze strony kibiców, mieszkańców miasta i regionu. Wiemy, że możemy osiągnąć coś wyjątkowego i to wsparcie jest bardzo odczuwalne – twierdzi Afimico Pululu.