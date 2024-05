Trenerski dwugłos po meczu Jagiellonii Białystok ze Stalą Mielec

Czy Jagiellonia zostanie mistrzem? - to było ostatnie pytanie zadane trenerowi Jagiellonii Adrianowi Siemieńcowi na konferencji prasowej po przegranym meczu przez Jagiellonię ze Stalą Mielec 2:3.

Oto co odpowiedział na nie białostocki szkoleniowiec.

- Dzisiaj jest moment by rozmawiać o najbliższym meczu. Dużo jest obecnie szumu medialnego na temat ostatnich wyników, szans drużyn. My musimy się skupić się tylko na boisku, na naszej pracy. Chcemy wygrać każdy mecz. Teraz mamy spotkanie z Koroną Kielce, a finalnie wyniki poznamy w końcówce maja - stwierdził Adrian Siemieniec.

- Dziś nie udało nam się zwyciężyć, czujemy rozczarowanie. Jesteśmy na finiszu rozgrywek, musimy się zregenerować i przygotować jak najlepiej do spotkania z Koroną. Ze Stalą mieliśmy dobrą pierwszą połowę, na pewno do momentu utraty bramki. Zabrakło nam bramki na 2:0, a sytuacji do tego mieliśmy. Stal jest drużyną, która czeka cierpliwie na swoje momenty, na sytuacje, które może stworzyć. Gospodarze mieli dobre wejście w drugą połowę i przyjęła kontrolę nad spotkaniem. Nam starczyło niestety tylko na wyrównanie. Wracamy do domu, rozczarowani, ale ze sportową złością, by jak najszybciej wygrać i zrehabilitować się - opisał spotkanie trener Adrian Siemieniec.