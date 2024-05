III liga. Jagiellonia II Białystok 0:7, Olimpia Zambrów 0:1, ŁKS Łomża 0:2

- My, jak i Broń mieliśmy dwa odmienne plany na to spotkanie - mówił na pomeczowej konferencji prasowej po spotkaniu ŁKS Łomża z Bronią Radom 0:2 szkoleniowiec biało-czerwonych Marcin Płuska. - Plan Broni polegał na obronie i wyjściem ze skutecznymi kontrami. I Broń zrealizowała swój plan lepiej niż my. Początek meczu był dobry z naszej strony. Strzeliliśmy gola, ale sędzia uznał, że z pozycji spalonej. Po tej sytuacji nasza postawa przygasła. Stworzyliśmy jednak kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramek, zabrakło jednak finalizacji naszych akcji - dodał szkoleniowiec ŁKS.

Aż 0:7 przegrała Jagiellonia II Białystok na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki.

- Dzisiaj na boisku działy się rzeczy, których nie przewidzieliśmy. Dużo w piłce widzieliśmy, ale takich strat bramek, takiego kuriozum jak w dzisiejszym spotkaniu już dawno nie. Trafiliśmy na bardzo mocny fizycznie zespół, który poprzedni swój mecz rozegrał w piątek, podczas gdy my zagraliśmy w niedzielę. Ponadto udaliśmy się na dzisiejsze spotkanie w dosyć długą trasę. To nie jest usprawiedliwienie, ale fakt. Fizycznie byliśmy dużo słabsi, wolniejsi, słabo reagowaliśmy w przełączeniach, gdzie przegrywaliśmy w zasadzie wszystkie drugie piłki. Do tego co chwile nadziewaliśmy się na kontrataki. Próbowaliśmy grać po swojemu, ale byliśmy za wolni, przez co decyzje nie były trafne, co z kolei powodowało, że przeciwnik wyprowadzał kontry, po których traciliśmy bramki. Nie mam pretensji do zawodników, widziałem jak cierpią na boisku. Ich mowa ciała pokazywała, że serce chce, ale nogi nie niosą, co przeciwnik skrupulatnie wykorzystał - powiedział po meczu klubowym mediom trener Jagiellonii II Białystok Tomasz Kulhawik.