Centralna Liga Juniorów. Ostatni mecz i porażka juniorów Jagi w ostatnich minutach gry

- Legia podeszła do nas z dużym respektem. Na początku raz wyszła z groźną kontrą, a zdobyła bramkę ze stałego fragmentu. W miarę upływu czasu mecz był na coraz wyższym poziomie. My podeszliśmy ambitnie do tego spotkania, chcieliśmy wygrać, bo z takimi drużynami jak Legia czy Lech nie zdobyliśmy w tym sezonie punktów, a graliśmy na równym poziomie. Gratuluję drużynie z Warszawy mistrzostwa Polski, bo w przekroju całych rozgrywek zdobyła najwięcej "oczek". W doliczonym czasie gry dzisiejszego meczu rywale zdobyli dwie bramki, które dały im zwycięstwo i tytuł, więc zasłużyli na to, bo nigdy nie poddawali się - powiedział po spotkaniu dla jagiellonia.pl trener Jagiellonii Marek Wasiluk.

Ostatecznie Jagiellonia zajęła w tabeli Centralnej Ligi Juniorów wysokie szóste miejsce

- Pierwsza runda w naszym wykonaniu nie była zła, choć przytrafiło nam się sporo błędów indywidualnych. Napotkaliśmy też różne problemy, na które nie mieliśmy wpływu. Poziom gry był zadowalający, ale wyniki zdecydowanie nie. Wiosną byliśmy najlepszą drużyną w lidze. Świetnie punktowaliśmy, graliśmy na poziomie najlepszych zespołów, traciliśmy mało goli. Jestem zadowolony z progresu w wykonaniu tych chłopców. Wielu z nich już jest gotowych do stawiania pierwszych kroków w seniorskiej piłce - dodał szkoleniowiec juniorów Jagiellonii.