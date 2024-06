III liga. Olimpia Zambrów pokonała Lechię Tomaszów Mazowiecki, ale to nie wystarczyło do utrzymania. Wygrane Jagiellonii II i ŁKS Łomża

Los Olimpii Zambrów w ostatniej kolejce nie był zależny tylko od samym piłkarzy z Zambrowa. Musiały także paść korzystne wyniki na innych boiskach. Olimpia wygrała na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki 5:0, ale także zwyciężyła Mławianka Mława 2:0 z Wartą Sieradz i GKS Wikielec wygrał 7:0 z Concordią Elbląg. Wygrała także Jagiellonia II Białystok z Pelikanem Łowicz 2:1.

Do utrzymania ekipie z Zambrowa zabrakło jednego punktu.

ŁKS Łomża swoją fantastyczną rundę wiosenną zakończył domową wygraną 3:0 z Pilicą Białobrzegi.

Jagiellonia II Białystok do utrzymania potrzebowała remisu w spotkaniu z Pelikanem Łowicz. Żółto-Czerwoni wygrali 2:1 po golach Dawida Polkowskiego i Eryka Kozłowskiego.

- Za mną być może najtrudniejszy sezon w dotychczasowej przygodzie z tym zawodem. Do samego końca nie mieliśmy zapewnionego utrzymania. Feralna sytuacja z walkowerem w Mławie na początku rundy na pewno przyczyniła się po części do tego, że nie zapewniliśmy sobie bytu kilka tygodni wcześniej, a dopiero teraz. To jednak doświadczenie zarówno dla mnie, jak i całego zespołu. Gdyby podsumować nasz dorobek tylko z wiosny, to zajęlibyśmy szóste miejsce, a mimo to musieliśmy walczyć do końca. W przyszłości to wszystko na pewno zaprocentuje, bo będziemy wiedzieć, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach. Finalnie najważniejsze jest to, że pozostajemy w lidze na kolejny sezon - powiedział dla klkubowych medió Jagiellonii trener Tomasz Kulhawik.