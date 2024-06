III liga piłkarska. Tylko ŁKS Łomża spokojny. Olimpia Zambrów i Jagiellonia II Białystok walczą o utrzymanie

Przed ostatnią kolejką spotkań III ligi rozstrzygnięć co do utrzymania się poszczególnych zespołów jest jeszcze wiele. W najgorszej sytuacji jest Olimpia Zambrów. Zambrowianie koniecznie muszą wygrać na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Ale to nie wszystko, gdyż podopieczni trenera Mykoły Dremliuka muszą jeszcze liczyć na korzystne dla nich rozstrzygnięcia w innych spotkaniach, to znaczy porażki Mławianki z Wartą Sieradz czy GKS Wikielec z Concordią Elbląg lub też Jagiellonii II Białystok z Pelikanem Łowicz. Sytuacja nie do pozazdroszczenia.

Może też zdarzyć się tak, że aż cztery drużyny: GKS Wikielec, Mławianka Mława, Jagiellonia II Białystok i Olimpia Zambrów będą miały identyczną liczbę punktów - 40. Wtedy zadecyduje mała tabelka zainteresowanych zespołów, ale taka sytuacja jest bardzo mało prawdopodobna.

W najlepszej sytuacji jest ŁKS Łomża, który przez wielu, jeszcze przed rozpoczęciem rundy wiosennej, skazywany był na pewny spadek. Jednak będąc ostatnią drużyną w tabeli okazał się rewelacją rundy wiosennej i obecnie jest na niezagrożonej dziewiątej pozycji w tabeli. ŁKS na zakończenie sezonu zagra u siebie z Pilicą Białobrzegi. Wszystkie mecze ostatniej kolejki rozpoczną się w sobotę, 8 czerwca o godz. 17.