III liga. Derbowy mecz w Białymstoku ma ogromny ciężar gatunkowy

Sytuację naszych trzecioligowców kompiluje to, co dzieje się w II lidze. Szans na uniknięcie spadku nie ma już Stomil Olsztyn, a to wywołuje efekt domina, bo ekipie ze stolicy Warmii i Mazur trzeba zrobić miejsce w niższej klasie rozgrywkowej. Z "naszej" grupy III ligi spadają zatem na chwilę obecną drużyny z miejsc 15-18.